МИД Беларуси: Вильнюс придумывает несуществующие угрозы с одной целью – скрыть неудобную правду о ситуации у нас

Чтобы прекратить поездки в Беларусь, где, по мнению того же Вильнюса, делать их гражданам нечего, один литовский дипломат не придумал ничего лучше, чем наказывать тех, кто не внял угрозам властей и вопреки всему посетил враждебную страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так Беларусь называют литовские власти.

Сбитая международная логистика всегда бьет по экономике. Литва уже является одним из лидеров среди стран Евросоюза по объему падения ВВП в 2023 году. Это подтверждает доклад председателя правления Банка Литвы Гедиминаса Шимкуса. Наибольший спад испытала ориентированная на экспорт промышленность. Похоже, убить экономику ради своих политических целей – девиз Науседы. С таким он собирается баллотироваться на новый срок в 2024 году? Или, закрывая границу, он скроет правду? На это обращает внимание МИД Беларуси в официальном заявлении.

Официальный Вильнюс уже давно и безуспешно пытается не допустить поездок литовцев в нашу страну, придумывает несуществующие угрозы в духе холодной войны с одной целью – скрыть неудобную для него правду о ситуации в Беларуси, которая резко контрастирует как с западной пропагандой, так и ситуацией в самой Литве.

Беларусь отреагирует на данный шаг Литвы спокойно и прагматично. К слову, уже около 700 тысяч европейцев воспользовались белорусским безвизом. Какие-либо изменения в белорусской политике добрососедства не планируются. Именно это сегодня злит западных политиков. Польша, Литва и Латвия даже грозят полностью закрыть границу. Только неизвестно, кто от этого пострадает больше. Беларусь остается транзитной страной, через которую продолжают по нескольким направлениям курсировать товары. И сохранить эти торговые маршруты заинтересованы крупнейшие политические и экономические игроки – тот же Китай.

Андрей Лазуткин, политолог:

Я считаю, Польша не откажется полностью от закрытия польско-белорусской границы. Если мы посмотрим на состав товаров, которые вывозятся из республики и ввозятся туда, то и там, и там это электроника. То есть отдельные позиции дешевле в Европе, их завозят сюда, а отдельные марки китайских товаров продаются в ЕАЭС, но не продаются в Евросоюзе, поэтому их тоже вывозят. И это товары с высокой добавленной стоимостью. «Они отыгрываются на людях простых». Водители о беспределе Литвы на границе и белорусской «диктатуре».