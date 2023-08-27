Литва закрыла 2 пункта пропуска на границе с Беларусью. Как отреагировали наши службы и что изменилось?
Чтобы прекратить поездки в Беларусь, где, по мнению того же Вильнюса, делать их гражданам нечего, один литовский дипломат не придумал ничего лучше, чем наказывать тех, кто не внял угрозам властей и вопреки всему посетил враждебную страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так Беларусь называют литовские власти.
Очереди, чтобы люди отказывались от поездки – этого и добивается режим Вильнюса, такой уже отчаянный шаг. Ведь их граждане продолжают ездить в Беларусь по безвизу. В ход идут самые разные методы: Литва запугивала диктатурой, вербовкой белорусскими спецслужбами и даже откровенно угрожала. Осталось только применять физическую силу – и это не фигура речи.
Камера видеонаблюдения 20 августа зафиксировала инцидент в пункте пропуска «Шумскас» – это сопредельный с нашей «Лошей». Пограничники Науседы полчаса избивали литовцев, которые хотели попасть в Беларусь. Права человека демократично проигнорированы.
И вот уже на этих кадрах видно, как пункты пропуска «Шумскас» и «Твярячус» – они граничат с нашими «Лоша» и «Видзы» – неделю пустуют. Официальный Вильнюс в одностороннем порядке закрыл два коридора с Беларусью. По закону бумеранга теперь Литва сама же не справляется с увеличением нагрузки на оставшиеся четыре пункта пропуска: проблема с кадрами на границе у этой страны не новость. В ответ белорусская сторона, наоборот, усилилась.
Денис Воронцов, официальный представитель Сморгонской пограничной группы:
Если пункт пропуска «Каменный Лог» был ориентирован на поток грузового автотранспорта и был к нему готов, то теперь добавился поток еще и легковых автотранспортных средств. После закрытия пункта пропуска «Лоша» было перераспределение сил и средств. И некоторые из военнослужащих пункта пропуска «Лоша» теперь несут службу в пункте пропуска «Каменный Лог».
И это помогает в таком наплыве людей полностью обеспечивать контроль въезжающих в Беларусь автомобилей. От лучших носов пограничной службы до умных помощников и смекалки опытных сотрудников – злоумышленники коллапсом не воспользуются.
Захар Голота, заместитель начальника смены отделения пограничного контроля «Каменный Лог»:
Мы всегда продолжаем выполнять свои обязанности. Мы продолжаем осуществлять проверку документов у лиц, пересекающих границу, и противодействовать ввозу на территорию Республики Беларусь оружия, взрывчатых веществ или наркотиков.
– Даже сегодня у вас есть случай.
– Даже сегодня было выявлено административно-таможенное правонарушение.
В это время таможенная служба детально обследует грузовики – время сейчас неспокойное. Потому детекторы, камеры, сканеры – все на вооружении. «Каменный Лог» один из первых обзавелся мобильным инспекционно-досмотровым комплексом. В деле себя оправдал.
Сергей Михалев, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни:
Мы ускоряем процедуры таможенного контроля. Десятки транспортных средств проходят через наш комплекс, и им не надо потом стоять часами, дожидаясь физических досмотров. Из выявлений у нас попадались наркотики, запасные части, алкоголь является частым объектом наших выявлений.
«Они отыгрываются на людях простых». Водители о беспределе Литвы на границе и белорусской «диктатуре».
А ведь на литовском направлении затор из грузовиков с начала недели увеличился в полтора раза.
Галина Буро, корреспондент:
Очередь перед пунктом пропуска «Каменный Лог». Водители вынуждены здесь сутками простаивать. Но, похоже, Литву задержки по доставке грузов не интересуют. Ведь ее контрольные службы за прошедшие сутки пропустили всего 22 % большегрузов от нормы.
В то же время белорусская таможня продолжает выполнять все международные договоренности.
Игорь Муравский, заместитель начальника таможенного поста «Каменный Лог»:
Приняты меры по локализации негативных последствий путем увеличения сотрудников в пунктах пропуска, а также создания условий для лиц, пересекающих границу.
МИД Беларуси: Вильнюс придумывает несуществующие угрозы с одной целью – скрыть неудобную правду о ситуации у нас.