Литва закрыла 2 пункта пропуска на границе с Беларусью. Как отреагировали наши службы и что изменилось?

Чтобы прекратить поездки в Беларусь, где, по мнению того же Вильнюса, делать их гражданам нечего, один литовский дипломат не придумал ничего лучше, чем наказывать тех, кто не внял угрозам властей и вопреки всему посетил враждебную страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так Беларусь называют литовские власти. Очереди, чтобы люди отказывались от поездки – этого и добивается режим Вильнюса, такой уже отчаянный шаг. Ведь их граждане продолжают ездить в Беларусь по безвизу. В ход идут самые разные методы: Литва запугивала диктатурой, вербовкой белорусскими спецслужбами и даже откровенно угрожала. Осталось только применять физическую силу – и это не фигура речи.

Камера видеонаблюдения 20 августа зафиксировала инцидент в пункте пропуска «Шумскас» – это сопредельный с нашей «Лошей». Пограничники Науседы полчаса избивали литовцев, которые хотели попасть в Беларусь. Права человека демократично проигнорированы.

И вот уже на этих кадрах видно, как пункты пропуска «Шумскас» и «Твярячус» – они граничат с нашими «Лоша» и «Видзы» – неделю пустуют. Официальный Вильнюс в одностороннем порядке закрыл два коридора с Беларусью. По закону бумеранга теперь Литва сама же не справляется с увеличением нагрузки на оставшиеся четыре пункта пропуска: проблема с кадрами на границе у этой страны не новость. В ответ белорусская сторона, наоборот, усилилась.

Денис Воронцов, официальный представитель Сморгонской пограничной группы:

Если пункт пропуска «Каменный Лог» был ориентирован на поток грузового автотранспорта и был к нему готов, то теперь добавился поток еще и легковых автотранспортных средств. После закрытия пункта пропуска «Лоша» было перераспределение сил и средств. И некоторые из военнослужащих пункта пропуска «Лоша» теперь несут службу в пункте пропуска «Каменный Лог».

И это помогает в таком наплыве людей полностью обеспечивать контроль въезжающих в Беларусь автомобилей. От лучших носов пограничной службы до умных помощников и смекалки опытных сотрудников – злоумышленники коллапсом не воспользуются.

Захар Голота, заместитель начальника смены отделения пограничного контроля «Каменный Лог»:

Мы всегда продолжаем выполнять свои обязанности. Мы продолжаем осуществлять проверку документов у лиц, пересекающих границу, и противодействовать ввозу на территорию Республики Беларусь оружия, взрывчатых веществ или наркотиков.

– Даже сегодня у вас есть случай.

– Даже сегодня было выявлено административно-таможенное правонарушение.

В это время таможенная служба детально обследует грузовики – время сейчас неспокойное. Потому детекторы, камеры, сканеры – все на вооружении. «Каменный Лог» один из первых обзавелся мобильным инспекционно-досмотровым комплексом. В деле себя оправдал.

Сергей Михалев, начальник отдела проведения операций таможенного контроля Гродненской региональной таможни:

Мы ускоряем процедуры таможенного контроля. Десятки транспортных средств проходят через наш комплекс, и им не надо потом стоять часами, дожидаясь физических досмотров. Из выявлений у нас попадались наркотики, запасные части, алкоголь является частым объектом наших выявлений. «Они отыгрываются на людях простых». Водители о беспределе Литвы на границе и белорусской «диктатуре». А ведь на литовском направлении затор из грузовиков с начала недели увеличился в полтора раза.

Галина Буро, корреспондент:

Очередь перед пунктом пропуска «Каменный Лог». Водители вынуждены здесь сутками простаивать. Но, похоже, Литву задержки по доставке грузов не интересуют. Ведь ее контрольные службы за прошедшие сутки пропустили всего 22 % большегрузов от нормы. В то же время белорусская таможня продолжает выполнять все международные договоренности.