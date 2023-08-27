«Они отыгрываются на людях простых». Водители о беспределе Литвы на границе и белорусской «диктатуре»

Чтобы прекратить поездки в Беларусь, где, по мнению того же Вильнюса, делать их гражданам нечего, один литовский дипломат не придумал ничего лучше, чем наказывать тех, кто не внял угрозам властей и вопреки всему посетил враждебную страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно так Беларусь называют литовские власти. Но мы давно разделили эти два понятия – власть и народ. Тем более, что тот же литовский народ (это мы точно знаем, и в этом на неделе еще раз убедилась наш корреспондент) не считает Беларусь и белорусов врагами. Мы, как и прежде, хорошие соседи, во многом родные люди, и, как сказал Президент, готовы помочь и словом, и делом. Так что происходит в пунктах пропуска и какие впечатления о нашей стране европейцы увозят с собой? Галина Буро передает с белорусско-литовской границы.

Возвращение в Ригу уже длиною в 20 часов. И это не предел: впереди медлительный литовский контроль. Но латышская семья Гацек признается: даже долгий простой на границе не испортил вкус их безвизовых белорусских каникул. Несмотря на запреты на поездки в Синеокую от своих властей, лично проверили, так ли плохо в Беларуси, как об этом говорят по латышскому ТВ.

Виталий Гацек, житель Латвии:

Сейчас безвизовый режим, и решили приехать в гости, посмотреть город, погулять.

– А вам, по-моему, наоборот, говорят не ехать в Беларусь.

– Говорят, но мы любим путешествовать. Вот и гражданин Франции Илиас Гаджиев с семьей с удовольствием ездит в Беларусь. Тот случай, когда политический популизм западной демократии разбивается о реальность в дребезги.

Илиас Гаджиев, житель Франции:

Народ очень доброжелательный, могут помочь, где нужно подсказать, всем чем угодно могут помочь. Недорого по сравнению с Францией, и есть где отдохнуть тоже.

– Так говорят, у нас диктатура!

– Не скажу. Не заметил.

Очередь из легковых автомобилей в пункте пропуска «Каменный Лог» после закрытия Литвой двух погранпереходов увеличилась в три раза. На сегодня это самое загруженное направление. И это в период окончания сезона отпусков, когда туристы массово возвращаются из Беларуси домой на Запад. Не совпадение, уверен житель Калининграда. МИД Беларуси: Вильнюс придумывает несуществующие угрозы с одной целью – скрыть неудобную правду о ситуации у нас.

Виктор Засорин, житель России:

Эти политики, которые наши «любимые», забугорные, они отыгрываются на людях простых. Также стоят литовцы с нами, все стоят с этих же стран. И все как бы в одной очереди стоим, поэтому всем неприятно это.

– Что-то мы не видели Науседу стоящего, да? Он сидит комфортно.

– Да, он сидит комфортно под кондиционером в своем кабинете. Быстрое прохождение белорусской таможни, а дальше – многочасовое ожидание в терминале въезда в Литву, те пропускать не торопятся. Причем своих же. Ведь Литва запретила грузовикам на белорусских номерах въезжать на их территорию.