МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы

Новости Беларуси. В столице этой страны – Мале – из-за нестабильной политической ситуации введено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь проходят массовые беспорядки, митинги сторонников и противников действующей власти. При этом посольства Беларуси на Мальдивах нет. Оказать в случае необходимости помощь туристам будет сложно.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Найбольш блізкае пасольства нашай краіны знаходзіцца ў Нью-Дэлі, ад яго да сталіцы Мальдываў прыкладна 2800 кіламетраў. Да таго ж беларускае пасольства ў Індыі не акрыдытавана на Мальдывы, і яго магчымасці ўзаемадзеяння з уладамі гэтай краіны вельмі абмежаваныя.