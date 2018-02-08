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МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы

08 февраля 2018 10:58
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Новости Беларуси. В столице этой страны – Мале – из-за нестабильной политической ситуации введено чрезвычайное положение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы-1

Здесь проходят массовые беспорядки, митинги сторонников и противников действующей власти. При этом посольства Беларуси на Мальдивах нет. Оказать в случае необходимости помощь туристам будет сложно.

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы-4

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Найбольш блізкае пасольства нашай краіны знаходзіцца ў Нью-Дэлі, ад яго да сталіцы Мальдываў прыкладна 2800 кіламетраў. Да таго ж беларускае пасольства ў Індыі не акрыдытавана на Мальдывы, і яго магчымасці ўзаемадзеяння з уладамі гэтай краіны вельмі абмежаваныя.

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы-7

Чрезвычайное положение на Мальдивах ввели 5 февраля сроком на 15 дней. На это время многие государства рекомендуют своим гражданам выбирать для отдыха другие страны.

# общество # Туризм # Фотофакт # Дмитрий Мирончик # Международная политика

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