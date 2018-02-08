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График проведения централизованного тестирования в 2018 году

08 февраля 2018 08:24
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Новости Беларуси. 8 февраля стали известны сроки проведения централизованного тестирования в 2018 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

График проведения централизованного тестирования в 2018 году -1

Первый в графике традиционно белорусский язык. Испытание назначено на 12 июня. А вот завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории Новейшего времени. Определены и резервные дни для тех, кто в основные не сможет пройти испытание по уважительной причине. Все тесты будут начинаться в 11 часов.

# общество # Фотофакт # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

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