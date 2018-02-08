График проведения централизованного тестирования в 2018 году

Первый в графике традиционно белорусский язык. Испытание назначено на 12 июня. А вот завершится ЦТ 2 июля экзаменом по всемирной истории Новейшего времени. Определены и резервные дни для тех, кто в основные не сможет пройти испытание по уважительной причине. Все тесты будут начинаться в 11 часов.