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«С оружием в руках против польской оккупации». Марзалюк об исторической памяти и значении Дня народного единства

13 сентября 2022 16:55
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Новости Беларуси. О страницах подлинной истории продолжают говорить участники информационно-просветительского форума «Беларусь адзiная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С оружием в руках против польской оккупации». Марзалюк об исторической памяти и значении Дня народного единства-1

Встречи приурочены к значимой в календаре дате – предстоящему Дню народного единства – и проходят в уже привычном для белорусов формате открытого диалога. В ходе общения с аудиторией эксперты обращаются к фактам, аргументам и логике исторического процесса. С акцентом на значение нового государственного праздника.

«С оружием в руках против польской оккупации». Марзалюк об исторической памяти и значении Дня народного единства-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Самое главное для нас – 17 сентября – для нас это акт исторической справедливости. Это наша национальная правда. И что бы там все остальные ни говорили, мы помним, как по волчьим законам нас делили в 1921 году. Самое главное, что Западная Беларусь стала интегральной составной частью БССР, а сегодня является частью Республики Беларусь. Это результат целенаправленной национально-освободительной борьбы, в том числе с 1921 по 1925 годы, с оружием в руках против польской оккупации.

«Неотъемлемая часть нашей истории». Тему белорусского единства обсудили на форуме «Беларусь адзiная». Читайте здесь.

# День народного единства # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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