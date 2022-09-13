«С оружием в руках против польской оккупации». Марзалюк об исторической памяти и значении Дня народного единства

Встречи приурочены к значимой в календаре дате – предстоящему Дню народного единства – и проходят в уже привычном для белорусов формате открытого диалога. В ходе общения с аудиторией эксперты обращаются к фактам, аргументам и логике исторического процесса. С акцентом на значение нового государственного праздника.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое главное для нас – 17 сентября – для нас это акт исторической справедливости. Это наша национальная правда. И что бы там все остальные ни говорили, мы помним, как по волчьим законам нас делили в 1921 году. Самое главное, что Западная Беларусь стала интегральной составной частью БССР, а сегодня является частью Республики Беларусь. Это результат целенаправленной национально-освободительной борьбы, в том числе с 1921 по 1925 годы, с оружием в руках против польской оккупации.