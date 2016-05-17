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Международный образовательный форум «WorldSkills Belarus-2016» пройдет в Минске с 17-го по 19-е мая

17 мая 2016 08:25
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С 17-го по 19-е мая в Минске пройдет Международный образовательный форум «WorldSkills Belarus-2016».

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ его участники – официальный делегат WorldSkills International от Республики Беларусь, первый проректор Республиканского института профессионального образования – Эдуард Калицкий, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования этого института – Александра Петрова, студент Республиканского института профессионального образования, участник Второго Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus-2016» по компетенции «Фрезерные работы на станках с программным управлением» – Алексей Лобко, учащаяся Государственного профессионально-технического колледжа хлебопечения» города Минска, участница Второго Республиканского конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus-2016» по компетенции «Кондитерское искусство» – Лидия Примако.

# общество # Образование в Беларуси # Фотофакт # Эдуард Калицкий # Александра Петрова # Лидия Примако # Алексей Лобко

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