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10 дней и встречи с воспитанниками детских домов: масштабный мотопробег стартует 17 мая в Беларуси

17 мая 2016 07:25
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Новости Беларуси. Масштабный мотопробег в преддверии Дня защиты детей стартует 17 мая в Беларуси. В течение 10 дней байкеры побывают в нескольких городах, где встретятся с воспитанниками детских домов и интернатов. Мотоциклисты расскажут ребятам о правилах дорожного движения и покатают на байках всех желающих. Кроме того во всех городах детей ждет увлекательные шоу со спортивными конкурсами.

Маршрут пролегает через Солигорск, Гомель, Бобруйск и Могилев. Участники пробега также возложат венки и цветы к памятникам погибшим воинам. Завершится акция памяти и добра 26 мая в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность

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