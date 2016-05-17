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Беларусь окажет гуманитарную помощь пострадавшему от землетрясения Эквадору

17 мая 2016 07:30
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Новости Беларуси. Беларусь окажет гуманитарную помощь Эквадору. В страну отправят предметы первой необходимости на сумму около 150 тысяч долларов. Палатки, раскладные кровати и одеяла. Доставку гуманитарного груза обеспечат МЧС и Министерство транспорта при содействии МИД Беларуси.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло в Эквадоре 16 апреля. Природная катастрофа унесла жизни более 650 человек, 40 пропали без вести, ранения и травмы получили 12,5 тысяч жителей. Природную катастрофу назвали сильнейшей за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Землетрясение в Эквадоре

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