Международный мотопробег к 80-летию Великой Победы сделал остановку в Бресте

Память без границ – таков лейтмотив международного мотопробега к 80-летию Великой Победы. Праздничный маршрут пролегает по территории Чехии, Словакии, Польши, Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В разных точках к мотоциклистам присоединяются также местные жители, чтобы почтить память солдат, отдавших жизни за освобождение Европы, и героев, которые победили фашизм.

Путеводная звезда памяти, которая укажет правильную дорогу. Для многих из этого мотоэкипажа встреча с легендарной Брестской крепостью стала первой в жизни. В долю секунды в руках одного из участников оказывается скрипка, чтобы исполнить военную классику 1943-го, когда продолжались бои за Родину. В числе тех, кто видит цитадель впервые, словак Ян Сабака. Отправиться в путешествие длиной в 20 тысяч километров решил по двум причинам. Всегда за правое дело, а еще считает это проявлением истинной свободы, когда можешь говорить правду о прошлом. Весь маршрут преодолевает на байке.

Ян Сабака, участник международного мотопробега:

Для нас дорога – одно удовольствие, потому что мы делаем правое дело. Дело, посвященное истории и памяти о Великой Отечественной. Первое впечатление – видно, что город живет, чистый, ухоженный. Колоссальная разница по сравнению с Евросоюзом.

Инициатором масштабного проекта стало гражданское объединение «Мотоциклисты Словакии – брат за брата», а в Беларуси его реализуют при поддержке крупнейшего в стране мотоклуба The One Chapter Belarus. Словацкие патриоты прибыли с важной миссией – привезти капсулы с землей из мест захоронения советских воинов в Европе, чтобы передать их в национальный мемориальный комплекс Храм-памятник в честь Всех Святых. Мотопробег для них – один из способов разделить общую память с белорусским народом и напомнить жителям европейских стран о неоценимом вкладе советского солдата в победу над фашизмом. Мотоциклисты из стран ЕС посетили Брестскую крепость.