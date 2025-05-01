Десятилетие с начала регулярных рейсов между Беларусью и Китаем отметили в Минске
Минск и Пекин подтверждают всепогодный, всесторонний и стратегический уровень отношений. В мировой дипломатии такие слова не бросают на ветер. И это действительно высокая планка. А одна из иллюстраций взаимного интереса – регулярное авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый рейс в Пекин запустили в 2015 году. С тех пор это направление остается популярным, укрепляя экономические, социальные и культурные связи между Беларусью и Китаем.
Перелеты востребованы как у китайских студентов, которые обучаются в наших вузах, так и у туристов, представителей бизнес-сообщества. Важным шагом в развитии сотрудничества стало открытие и нового рейса из Сианя в Минск в декабре 2024 года.
Третий раз летим. Очень нравится в Пекине. Без пересадок, очень даже удобно. Прямой рейс из Минска всегда.
Владимир Череухин, генеральный директор Национального аэропорта Минск:
С июня 2025 года частота направления Сианя увеличивается до двух в неделю. И мы уже фактически будем выполнять четыре авиасообщения в неделю с Китайской Народной Республикой. В перспективе дальше ведем переговоры по открытию новых направлений.
За 10 лет компанией Air China выполнено более 1 200 регулярных рейсов между Беларусью и Китаем, а количество перевезенных пассажиров по этому направлению приближается к отметке 400 тысяч. А это, к слову, больше населения Бреста или Витебска.