Десятилетие с начала регулярных рейсов между Беларусью и Китаем отметили в Минске

Минск и Пекин подтверждают всепогодный, всесторонний и стратегический уровень отношений. В мировой дипломатии такие слова не бросают на ветер. И это действительно высокая планка. А одна из иллюстраций взаимного интереса – регулярное авиасообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый рейс в Пекин запустили в 2015 году. С тех пор это направление остается популярным, укрепляя экономические, социальные и культурные связи между Беларусью и Китаем. Перелеты востребованы как у китайских студентов, которые обучаются в наших вузах, так и у туристов, представителей бизнес-сообщества. Важным шагом в развитии сотрудничества стало открытие и нового рейса из Сианя в Минск в декабре 2024 года.

Третий раз летим. Очень нравится в Пекине. Без пересадок, очень даже удобно. Прямой рейс из Минска всегда.