В горнолыжном центре «Силичи» откроется новая трасса с перепадом высот более 70 метров

Новости Беларуси. Новый сезон в горнолыжном центре «Силичи». Вместе с традиционными услугами (катание на лыжах, канатная дорога) любителям зимнего отдыха предложат и экстремальные новинки. Так, будут работать четыре новые трассы. Сноупарк, зона трамплинов и «хав-пайп».

Последняя, к слову, – уникальный объект не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства. Перепад высот на этой трассе – больше 70 метров.

Всего к началу горнолыжного сезона подготовят 11 трасс общей протяженностью порядка трех километров. Сейчас в «Силичах» идут последние приготовления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной сезон в «Силичах» стартует вот-вот. И планирует удивить. Покататься на лыжах и сноуборде на белорусский зимний курорт едут из стран-соседей. Со снежными намерениями здесь и Андрей. В «Силичах» россиянин отдыхает уже который год. Ходит на лыжах — с детства.

Андрей Чернов:

Я приехал из Смоленска. Приезжаю каждый год кататься. Хотел бы попробовать новые трассы на трамплине и хавпайпе. Ну и вспомнить старые трассы.

Всего белорусы смогут покататься в этом году на 11 трассах. Это на 4 больше, чем в прошлом. Одна из главных новинок - «хавпайп». Это уникальный объект. Такой трассы нет во всем СНГ. Перепады высоты — 70 метров и пологие склоны. Для любителей еще большего экстрима — зона трамплинов и сноупарк.

Чтобы обеспечить снегом все трассы горнолыжного комплекса — а их протяженность, кстати, почти 3 километра — обычного снега мало. Поэтому круглые сутки здесь работают вот такие пушки. Каждая за час может выработать около 80 кубометров искусственного снега. Чтобы его утрамбовать, нужна неделя. Чтобы открыть трассу, плотность снега на ней должна быть минимум 1,5 метра. Утрамбовывает все это спецтехника — ратреки. Каждый час.

Сергей Пешкурнов, сотрудник республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Моя работа заключается в том, чтобы равномерно разглаживать снег, утрамбовывать, чтобы лыжники нормально катались.

Конечно заносит, особенно когда коркой покрыта трасса. Бывают и заносы.

Для новичков — традиционно — учебные трассы и канатная дорога. Можно будет и пострелять. Уже сейчас в пейнтбольном клубе комплекса — очереди. В зимний сезон спрос еще больше.

Дмитрий Ярчак, администратор пейнтбольного клуба республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

Приезжает очень много людей. И люди, которые давно в это играют. Чтобы понять это все, хотя бы раз нужно поиграть.

Будет работать и каток. Горнолыжных услуг — полный комплекс. Причем с ценами, на 50% ниже, чем в аналогичных центрах в Украине и России. Особенно в будни. Если нет своего снаряжения, дадут в аренду. На все про все, по словам руководства центра, один человек не потратит больше 150 тысяч рублей. Поток посетителей ожидают уже на следующей неделе.

Людмила Пастернакевич, директор Республиканского горнолыжного центра «Силичи»:

На сегодняшний день Центр готовится к открытию. И когда температурный режим установится на отметке более чем минус 4 градуса, я думаю, мы в течение 5-6 дней подготовим к открытию уже первые трассы. То есть в первую очередь где-то в среду на следующей неделе запустим учебный склон. Потом начнем готовить наши большие трассы.

К Новому году, я думаю, наш Центр будет готов полностью.

После открытия кататься в «Силичах» можно будет хоть каждый день. Комплекс будет работать вплоть до оттепели.