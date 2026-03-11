Международный форум «Великое наследие – общее будущее» состоится 21-22 июня в Бресте

Память, которая объединяет поколения. В Брестской области 21-22 июня пройдет второй международный форум «Великое наследие – общее будущее». Подготовку к масштабному мероприятию сегодня, 11 марта, обсудили в Палате представителей на заседании организационного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата и место выбраны символично. Форум стартует накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Именно Брестчина – регион, который первым принял на себя удар врага летом 1941 года – станет площадкой для международного диалога о сохранении исторической правды, противодействии попыткам фальсификации истории и формировании общей стратегии развития на будущее.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Программа уже приблизительно сверстана. Для чего проводится организационный комитет? Для того, чтобы дать старт организационным всем мероприятиям. Начиная от мест проведения самого мероприятия и заканчивая его главной частью. Это обсуждение исторических страниц, которые сегодня подвергаются различным фальсификациям. Конечно же, мы будем обсуждать и участие молодежи в этом важном международном форуме, поскольку разрывать поколение в этом вопросе категорически нельзя.

Напомним, первый международный форум «Великое наследие – общее будущее» прошел в апреле 2025 года в Волгограде и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором его проведения выступило Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.