В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО

В Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Она проходит по поручению Президента и носит внезапный характер – без предварительной подготовки на местах. Такой формат позволяет максимально объективно оценить реальные возможности армии и ее готовность оперативно реагировать на современные вызовы и угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После этапа, в котором участвовали подразделения сухопутных войск, сейчас основной акцент сделан на ВВС и войска противовоздушной обороны. Военные выполняют учебно-боевые задачи с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

Сегодня, 11 марта, один из ключевых эпизодов маневров проходит на учебном полигоне в Брестской области. Там позиции заняли подразделения 120-й зенитной ракетной бригады, а также батарея 62-го зенитного ракетного полка, прибывшая из Гродненской области. Военные отрабатывают развертывание техники, организацию противовоздушной обороны и взаимодействие между подразделениями. Отдельные элементы проверки проходят и в других регионах.