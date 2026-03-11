В Беларуси продолжается внезапная проверка боеготовности подразделений ВВС и войск ПВО
В Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности Вооруженных Сил. Она проходит по поручению Президента и носит внезапный характер – без предварительной подготовки на местах. Такой формат позволяет максимально объективно оценить реальные возможности армии и ее готовность оперативно реагировать на современные вызовы и угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После этапа, в котором участвовали подразделения сухопутных войск, сейчас основной акцент сделан на ВВС и войска противовоздушной обороны. Военные выполняют учебно-боевые задачи с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.
Сегодня, 11 марта, один из ключевых эпизодов маневров проходит на учебном полигоне в Брестской области. Там позиции заняли подразделения 120-й зенитной ракетной бригады, а также батарея 62-го зенитного ракетного полка, прибывшая из Гродненской области. Военные отрабатывают развертывание техники, организацию противовоздушной обороны и взаимодействие между подразделениями. Отдельные элементы проверки проходят и в других регионах.
Под грифом «секретно». 62-й зенитный ракетный полк проходит проверку боеготовности.
Так, в Витебской области подразделения ПВО отрабатывают прикрытие стратегических объектов, в том числе в районе Новолукомля, а в Гродненском регионе проверяются действия авиационных подразделений. Накануне одним из этапов внезапной проверки стал марш батареи 62-го зенитного ракетного полка. Колонна с зенитными ракетными комплексами «Оса» и техникой обеспечения преодолела почти 200 километров до назначенного района. По легенде учений военным пришлось действовать в условиях угрозы диверсионных групп и беспилотников противника.
Учебные задачи также выполняли подразделения 15-й зенитной ракетной бригады. Военнослужащие оперативно развернули позиции, замаскировали технику и заступили на боевое дежурство по охране воздушных рубежей страны. По итогам всех этапов проверки действия подразделений будут проанализированы, а результаты доложены Главнокомандующему.