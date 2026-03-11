В Минском зоопарке появилась молодая львица по имени Киара

В Минском зоопарке появился новый обитатель: ряды его жителей пополнила африканская львица по имени Киара. Прежде чем поселиться в столице, представительница семейства кошачьих преодолела тысячи километров – в Беларусь она прибыла из Белгорода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Киара уже обустроилась в просторном вольере, и, по словам специалистов, чувствует себя хорошо. За адаптацией хищницы внимательно следят сотрудники зоопарка. Для нее подготовили полноценный рацион, обеспечили сбалансированное питание и комфортные условия содержания. Все это помогает львице быстрее привыкнуть к новому дому.

Татьяна Солтысова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Совсем недавно к нашему великолепному Шерхану приехала невеста. Это красавица-львица, 2023 года рождения. Молоденькая еще совсем, можно сказать, подросток, по львиным меркам. Конечно же, после дороги она очень нервничала, злилась и показывала свои клыки. Но сейчас уже привыкают к новой обстановке, привыкают к сотрудникам, которые за ней ухаживают.

Киара отличается спокойным и мягким характером. Она проявляет интерес к посетителям и сотрудникам зоопарка и постепенно осваивается на новой территории. А впереди у новой жительницы – важное знакомство. Когда адаптация завершится, львице предстоит встретиться с главным обитателем зоопарка – царем зверей по имени Шерхан.