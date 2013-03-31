Католические верующие по всему миру отмечают Воскресение Христово

Новости Беларуси. Католические верующие по всему миру отмечают один из древнейших христианских праздников – Воскресение Христово. По традиции всю ночь в храмах шли богослужения. В Минске тысячи верующих с самого утра приходят в костёлы и католические приходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это транслировали в прямом эфире более 80 телекомпаний, только на площади Святого Петра собрались около десяти тысяч человек. Центр торжеств католического мира, новый Папа Франциск впервые провёл пасхальное богослужение в главном соборе Ватикана. Конечно же, по строгим христианским традициям. Сначала обряд благословения огня. Священный пасхал и свечи сотни кардиналов Римской курии стали настоящими симоволами учения Христа и Просвещения. Далее – многочасовая ночная литургия и поздравления на 60 языках. Обязателен и крестный ход. Священники в светлых одеяниях, во главе процессии скульптура воскресшего Христа.

Центром белорусского католического мира по традиции стал Архикафедральный собор имени Пресвятой Девы Марии. Здесь, как и во многих храмах, сегодня многолюдно. Время молитв и очищения, размышления и надежды. Именно так священнослужители называют главный праздник литургического года.

Католическая пасха — праздник, что называется, переходящий. Что ни год, то новая дата. Исчисляется она по григорианскому календарю. В отличие от православной веры. Но, как бы то ни было, священный смысл один. Церковь вспоминает мученическую смерть Христа и, конечно же, его воскресение. Торжественные мессы сегодня идут во всех католических храмах.

«Христос Воскрес!» – и традиционное приветствие, и своеобразное посвящение, главный смысл Пасхи. Более миллиона белорусских католиков сегодня сказали эти священные слова друг другу. Поздравления звучат и от митрополита Минско-Могилёвской архиепархии Тадеуша Кондрусевича.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевский архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Я віншую вас, віншую іншых хрысціянаў, якія сёння святкуюць з намі гэта свята. Віншую нашых братоў і сясцёр праваслаўных, якія перажываюць Вялікі пост і рыхтуюцца да такога ж свята. Віншую ўсіх людзей добрай волі - радасных, вясёлых, поўных Божай ласкі і Божага супакою святаў уваскрасення Езуса Хрыста. Хрыстус уваскрос! Сапраўды уваскрос!

Светлому празднику предшествует сорокадневный Великий пост. В том числе и духовный. Но уже сегодня богатые пасхальные угощения на столах у всех верующих. Куличи и, конечно же, яйца. К слову, это ещё один небезызвестный символ – олицетворение второй жизни. Именно в неё и верят все прихожане.

Воскресение Христово – точка отсчёта всего пасхального периода. Длится он пятьдесят дней и завершается праздником Сошествия Святого Духа на апостолов.

Христиан Беларуси, празднующих сегодня Пасху поздравил глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пасха – символ обновления и миролюбия, живительный исток основ христианского гуманизма. Она призывает к стремлению жить в любви, работать по совести, помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании.