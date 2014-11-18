Международный форум «Молодежь в науке-2014» стартовал в Минске 18 ноября

Новости Беларуси. Молодые ученые Беларуси и Армении договорились сотрудничать. Первые совместные проекты стороны начнут реализовывать уже в 2015 году.

И белорусские, и армянские ученые будут развивать в основном инновационные прикладные направления.

18 ноября в Минске стартовал международный форум «Молодежь в науке-2014». Более 400 молодых ученых, аспирантов и студентов из Беларуси, Украины, Казахстана, Армении собрались в Минске. Что представляет собой современная наука и каково молодым ученым в разных странах? Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ задалась вопросом.

Ольга Юруть, СТВ:

Боулинг популярен среди молодежи, впрочем как и наука. Ничего удивительного: все увлекательно и занимательно. Это как в игре — можно с первого удара выбить страйк, а можно выполнить еще сотни попыток.

С виду и не скажешь, что эта девушка себя посвятила науке и ежедневно проводит время среди препаратов в лаборатории. Татьяна Плиско уже 5 лет занимается химическими исследованиями. Хотя, как признается, для ученого это не стаж. Сейчас она пишет диссертацию, год-другой и планирует защититься. Это не амбиции, признается Татьяна, а скорее увлеченность. Ей нравиться экспериментировать, как любой девушке, придумывать что-то новое, и у нее есть свой идеал.

Татьяна Плиско, научный сотрудник Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларусь:

Всякий молодой ученый мечтает работать с хорошо оборудованной лабораторией, имея хорошо финансируемое исследование, руководителя с высоким научным уровнем, атмосферу науки, которая вечно заставляет развиваться, самосовершенствоваться и, конечно, достойную заработную плату.

Несмотря на то, что материальное в конце списка приоритетов Татьяны, наука должна зарабатывать. Об этом не раз говорил и Президент.

Коммерциализация проектов — приоритет и в политике развития науки и в других государствах-участниках будущего Евразийского экономического союза.

Топ-менеджеров, к примеру, в Армении стали готовить и в ученой среде.

Геворг Варданян, председатель совета молодых ученых Национальной академии Наук Республики Армения, кандидат физико-математических наук:

В современном мире надо именно прикладную науку именно развивать. Так как без прикладной науки, без коммерциализации научных проектов лаборатория, институт не может просто из бюджетных средств развивать свою деятельность. Если есть хороший инновационный проект - довести до уровня коммерциализации.

Вопрос поддержки молодых ученых решают на государственном уровне. К примеру, гранты.

Вот Федор из Москвы приехал в Минск на конференцию — это как поощрение за научную деятельность. Интеллектуальная молодежь берется за окупаемые проекты, и зарабатывает. К примеру, аспирант-аграрий исследует действие пестицидов на сорняки при выращивании льна. Финансирует научные опыты производитель удобрений.

Федор Алырчиков, аспирант Российского государственного аграрного университета - Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева:

Вузы, по большей части работают так: сделал, а кто купит. А вообще в стране сейчас даже затеяли целую реформу для того, чтобы поставить науку на самоокупаемость. Чтобы наука смогла сама зарабатывать, подпитывать себя, закупать оборудование новое, закупать какие-то более совершенные, новые препараты - все необходимое для исследований, чтобы активно развиваться, не стоять на месте, догонять и опережать других.

Несмотря на то, что Татьяна из Минска увлечена химией, Геворг из Еревана физикой, а Федор из Москвы исследованиями в области сельского хозяйства. Сейчас они на общей площадке и по сути, в одной игре, однако каждый из них старается выбить страйк.