80-летний серийный убийца, отбывающий пожизненное заключение в американской тюрьме, женится на 26-летней девушке

Новости США. Власти США позволили серийному убийце Чарльзу Мэнсону жениться в третий раз. Мужчина отбывает пожизненное заключение в американской тюрьме.

Мэнсон до заключения был дважды женат, в этих браках родилось четверо детей.

На день третьей церемонии бракосочетания он имеет право пригласить двух друзей из числа заключенных. Всего же в свадебном торжестве могут принять участие 12 человек и один официант.

Избранницей Чарльза Мэнсона стала 26-летняя Эфтон Элайн Бартон. Девушка заявляет, что является поклонницей Мэнсона...

Чарльз Мэнсон – один из наиболее известных преступников XX века.

Как сообщает ТАСС, в течение лета 1969 года он и три сообщницы, состоявшие в его коммуне «Семья», убили семерых человек, в числе которых была актриса Шэрон Тейт, жена режиссера Романа Полански, находившаяся на девятом месяце беременности.

Хотя Мэнсон не был непосредственным исполнителем убийств, его признали виновным в организации этих преступлений и приговорили к смертной казни. В1972 году, после введения в штате Калифорния моратория на высшую меру наказания, приговор был заменен пожизненным заключением с возможностью условно-досрочного освобождения.

Убийцу Мэнсона и рок-музыканта Мэнсона не связывают родственные узы.

Однако Брайан Уорнер – настоящее имя и фамилия Мэрилина Мэнсона – взял фамилию убийцы Мэнсона в качестве псевдонима. К слову, именем Мэрилин музыкант назвался в честь кинозвезды Мэрилин Монро. Что вынудило мужчину взять вторым своим именем женское имя? Ответ вы, наверняка, узнаете из видео.