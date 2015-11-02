Телефонная линия для связи с коммунальными службами Минска 115 заработала в столице

Новости Беларуси. Короткий номер – быстрый ответ. В Минске открыта телефонная линия для связи с коммунальными службами города. Набрав всего лишь три цифры 115, можно сообщить о своей проблеме, где ее быстро отправят по нужному адресу. А операторы будут следить за выполнением принятых заявок. Начиная с нового года, на короткий номер 115 будут поступать заявки во все ЖЭСы Минска.

Ирина Алексеевна, сколько себя знает, никогда на судьбу не жаловалась. Вот только когда горы песка начали поглощать живописную картину ее двора, настало время обратиться за помощью. Минчанка уже несколько месяцев звонит во все городские службы, но так нигде и не услышала четкого ответа. Осталась лишь одна надежда на службу «115».

Ирина Турычина:

В сентябре начали переустройство двора. Мы были рады и счастливы, когда велись работы, когда что-то делалось. На сегодняшний день уже второй месяц как ни одного рабочего в этом дворе нет.

Уже не в качестве эксперимента контакт-центр начал работать на всю столицу. Благодаря короткому номеру 115 у горожан появилась возможность в любое время суток обратиться за консультацией к специалистам. В единой диспетчерской службе ЖКХ не только готовы принять заявку, но и оперативно направить специалистов для устранения неисправностей. Так, планируют увеличить штат аварийных бригад. Нововведения успели оценить и специалисты.

Эдуард Шатерник, директор ЖЭУ № 4 УП «ЖРЭО Партизанского района»:

Человек в любое время, круглосуточно может позвонить без всяких проблем. Не надо искать, звонить. На службе «115» эта заявка никогда не потеряется, никуда не уйдет, потому что она будет постоянно оставаться на контроле.

Три цифры для решения тысяч проблем. За первые часы работы здесь уже успели принять сотни звонков. Рейтинг самых популярных возглавляют неполадки в водоснабжении, канализации, санитарии. По словам специалистов, число решенных коммунальных вопросов увеличится. В перспективе будут принимать в минуту около 80 вызовов.

Каждая заявка сразу отправляется в ЖЭС. Главный сервис-центр на улице Московской располагает почти сотней мест для диспетчеров. Вскоре для персонала откроют еще один зал. А всего работают две линии: на одной принимают звонки, на другой распределяют специалистов по выездам.

Нина Панасюк, начальник отдела единой диспетчерской службы:

В первую очередь обращения направляются в эксплуатационные службы подведомственных предприятий. И обязательно связываемся с поставщиками жилищно-коммунальных услуг для очень оперативного решения проблемы.

Пока по вопросам ЖКХ можно звонить и в диспетчерские жилищных служб, но со временем заявки будут принимать только операторы контакт-центра. Также вскоре звонки на номер «115» будут принимать не только со стационарных, но и с мобильных телефонов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.