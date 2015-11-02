Актриса, которая весила 20 кг, практически излечилась от анорексии

Новости США. Начинающая актриса Рэйчел Фаррох, которая находилась на грани смерти из-за критически малого веса (около 20 кг) невероятно изменилась, набрав практически все, что потеряла за время болезни. Но на этом девушка не собирается останавливаться – это лишь часть ее плана по борьбе с анорексией. Телеканалу NBC4 она рассказала, что собирается посвятить свою жизнь помощи другим людям, страдающим от этого недуга.



Фото. Рэйчел Фаррох сейчас

Несмотря на то, что Рэйчел все еще слаба и ей трудно передвигаться самостоятельно, она старается использовать свою общественную узнаваемость, чтобы добиться обеспечения страховки тем, кто проходит стационарное лечение от заболеваний, связанных с усвоением пищи. Рэйчел Фаррох:

Сейчас столько людей поддерживают меня, поэтому я не могу уже оставаться в стороне от этой проблемы.



Фото. Рэйчел Фаррох до того, как пошла на поправку

Семейная пара Фаррох была среди сотен тех, кто участвовал во Втором ежегодном марше против болезней, связанных с нарушением усвоения пищи, где она рассказала о том, почему некоторые виды лечения не принесли должного результата, сообщает издание The Daily Mail. Рэйчел Фаррох:

Мое тело не принимало никакого лечения, и врачи не понимали, что лечение тела должно идти наравне с лечением мозга. Впервые мир узнал о Рэйчел Фаррох из города Сан-Клементе в штате Калифорния в мае 2015. Тогда девушка выложила в Сеть видео, на котором умоляла людей пожертвовать деньги на ее лечение от анорексии. Рэйчел Фаррох (текст на видео):

Я страдаю от этой болезни достаточно давно и сейчас вешу около 20 кг. Есть одна больница, которая мне может помочь, но шансы попасть туда очень малы. Мне нужна ваша помощь. Чтобы попасть в больницу, мне необходима ваша поддержка, иначе у меня нет никаких шансов. Муж Рэйчел, Род Эдмондсон, бросил работу, чтобы заботиться о жене круглосуточно.



Фото. Рэйчел Фаррох и ее муж Род Эдмондсон

И люди откликнулись. После того как на ее лечение были собраны добровольные пожертвования в размере $200 тысяч, она смогла оплатить жизненно важное для нее лечение. Рэйчел обращалась в различные медицинские центры, однако только лечение в клинике в Португалии стало настоящим прорывом в процессе её выздоровления.



Фото. Рэйчел Фаррох до того, как пошла на поправку

Доктор Дуарте, ответственная за лечение Рэйчел, написала на своей странице в сети Facebook, что Рэйчел ходит по 15 минут ежедневно, чтобы постепенно наращивать мышцы и улучшать равновесие. Дуарте, врач Рэйчел Фаррох:

Состояние Рэйчел сейчас гораздо лучше, однако еще многое предстоит сделать. Рэйчел Фаррох:

Лечение, основывается на любви и заботе, чувстве защищенности, чего я не встречала в других клиниках, где используются методы поощрения и наказания. Для выздоровления чувство защищенности и безопасности крайне важно. Семейство Фаррох вело регулярную запись результатов лечения, а позже они даже загрузили некоторые из этих видео в Интернет. На одном из них было запечатлено, как Рэйчел использует специальное приспособление для того, чтобы встать самостоятельно, чего она уже не делала около 10 лет. Вокруг ее тела была размещена специальная повязка, а рядом дежурила медсестра. Род Эдмондсон, муж Рэйчел Фаррох:

Несмотря на то, что ежедневно ей приходилось испытывать сильную боль, она сдержала обещание и продолжала бороться. Я хотел бы поблагодарить всех наших друзей, которые всегда нас поддерживали. Рэйчел также поблагодарила тех, кто добровольно пожертвовал деньги на ее лечение, ведь это помогло ей выжить. Рэйчел Фаррох:

Ко мне обращались с уважением, а ведь я даже не думала, что этого заслуживаю.



Фото. Рэйчел Фаррох до болезни

Рэйчел Фаррох:

Все начиналось достаточно невинно, я хотела всего лишь сбросить пару килограмм, чтобы лучше выглядеть. Однако внезапная потеря работы и плохие воспоминания о прошлом подстегнули развитие анорексии. Напомним, когда ее болезнь вышла из под контроля, девушка обнаружила, что ее вес упал с нормальных для нее 60 кг до отметки менее 30 кг. Рэйчел Фаррох:

У меня большая семья и она значит для меня все.



Фото. Рэйчел Фаррох и ее муж Род Эдмондсон до их семейной трагедии