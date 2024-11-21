Информационный центр ЦИК разместится в малом зале Дворца Республики

В Беларуси идет подготовка к главному политическому событию предстоящего года. Чуть больше 2 месяцев остается до выборов главы государства. У претендентов на статус кандидата в Президенты еще есть время, чтобы собрать 100 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процесс сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты идет по всей стране. Инициативные группы, их пять, организовывают пикеты, посещают трудовые коллективы и проводят поквартирные обходы. И этот процесс, как отмечают в ЦИК, идет достаточно активно. Председатель Центральной избирательной комиссии накануне заверил, что на выборах будет обеспечена максимальная открытость.