Информационный центр ЦИК разместится в малом зале Дворца Республики

В Беларуси идет подготовка к главному политическому событию предстоящего года. Чуть больше 2 месяцев остается до выборов главы государства. У претендентов на статус кандидата в Президенты еще есть время, чтобы собрать 100 тысяч подписей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Процесс сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты идет по всей стране. Инициативные группы, их пять, организовывают пикеты, посещают трудовые коллективы и проводят поквартирные обходы.
И этот процесс, как отмечают в ЦИК, идет достаточно активно. Председатель Центральной избирательной комиссии накануне заверил, что на выборах будет обеспечена максимальная открытость.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Постановление принято о создании информационного центра Центральной избирательной комиссии. Он начнет свою работу с 24 января и продолжит до 27 января. В малом зале Дворца Республики будет работать.
Будут представлены все ведущие средства массовой информации, аккредитованы международные журналисты, будут работать международные наблюдатели, эксперты, национальные наблюдатели, кто будет аккредитован, тоже смогут там работать. Параллельно планируется создание общественного наблюдательного центра, который расположится во Дворце профсоюзов.
Дворец культуры профсоюзов находится совсем недалеко от Дворца Республики, где разместится информационный центр ЦИК, и Центр общественного наблюдения станет еще одной площадкой для получения актуальной информации о ходе голосования.