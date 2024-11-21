Лукашенко — инициативной группе: самое главное – общайтесь с людьми

Александр Лукашенко в четверг, 21 ноября, во Дворце Независимости проводит встречу с руководителями и координаторами инициативной группы по сбору подписей за выдвижение его кандидатом в Президенты Беларуси на предстоящих выборах. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что за выдвижение кандидатуры нынешнего главы государства уже собрано свыше полутора миллионов подписей.

«Прежде чем начать разговор, я хочу вас искренне поблагодарить за ту работу, которую вы провели и проводите. Я это очень ценю», – сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к представителям инициативной группы, Президент попросил обозначить, какие проблемы волнуют граждан. «Самое главное – общайтесь с людьми, а мы будем в этом направлении работать и исправлять недостатки, которые люди замечают», – сказал Лукашенко.