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Международный фестиваль мультфильмов «Анимаёвка-2023» открывается в Могилёве

11 октября 2023 07:28
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«Анимаевка» начинается. В Могилеве сегодня, 11 октября, стартует Международный фестиваль мультипликационных фильмов. 26-й праздник анимации, которую любят не только дети, продолжится до 13 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль мультфильмов «Анимаёвка-2023» открывается в Могилёве-1

К участию в фестивале заявлено 188 фильмов из трех десятков стран. Впервые на нем представлены Перу, Парагвай и Катар. Конкурсов три, они разделены по возрасту претендентов, но все об анимации, изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 95 работ из Беларуси можно увидеть в могилевских кинотеатрах «Родина», «Чырвоная зорка» и «Космос». Лучшие получат награды в пятницу. Это будут традиционные хрустальные карандаши.

# Мультфильмы # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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