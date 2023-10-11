Прямой эфир

Школьникам и студентам можно 5 дней находиться дома без справки о болезни – Минздрав

11 октября 2023 07:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минздрав Беларуси обращает внимание: на период подъема заболеваемости ОРВИ при недомогании не более пяти дней школьники и студенты не обязаны предоставлять справки из медучреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьникам и студентам можно 5 дней находиться дома без справки о болезни – Минздрав-1

Данное правило устанавливается ведомственным письмом и действует до особого распоряжения. В Беларуси тем временем продолжается кампания вакцинации против сезонных инфекций. Уже можно привиться от гриппа, также доступны вакцины от коронавируса. Необходимые препараты есть во всех поликлиниках.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске
11 октября 2023 06:45

Проект обновлённой Концепции нацбезопасности обсудили в Минске

Депутаты рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными»
11 октября 2023 06:31

Депутаты рассмотрят законопроект «Об ответственном обращении с животными»

Наталья Кочанова выслушает предложения по вопросам семейной политики
11 октября 2023 06:17

Наталья Кочанова выслушает предложения по вопросам семейной политики