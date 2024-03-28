Международный экономический форум СНГ стартует в Москве

От диалога к совместным проектам. Международный экономический форум СНГ начинается 28 марта в Москве. В центре внимания общие на пространстве содружества, ЕАЭС и ШОС проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два дня в рамках форума будет работать 21 секция, заявлено участие более 2 тысяч человек. Они обсудят актуальные темы сотрудничества стран СНГ в логистике, таможенной сфере и строительстве. В числе не менее важных направлений промышленная кооперация, миграционная политика, медицина, туризм, устойчивое развитие.

Основная цель мероприятия – переход от обсуждений к более тесному сотрудничеству. На пленарную секцию приглашены руководство Исполкома и члены Экономического совета СНГ, представители исполнительных органов ЕАЭС и Шанхайской организации сотрудничества. Форум состоится одновременно с заседанием Экономического совета СНГ.