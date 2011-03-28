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Международный детский театральный форум «Шаги» открылся в Минске

28 марта 2011 18:16
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В дни весенних каникул столичные школьники смогут увидеть семь спектаклей.

Специально для маленьких зрителей их привезли детские студии из Беларуси, России, Украины, Литвы и Израиля, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Людмила Семижон, организатор форума:
Это нам даст возможность посмотреть как работают наши коллеги в других странах, обсудить сложности и радости, которые есть в работе с детьми. И спланировать работу форума на будущее.

Анна Беховская, участница форума (Россия):
Интересно завести новые знакомства, посмотреть на коллективы, познакомиться с людьми из разных городов, стран. Посмотреть на то, как они играют.

# общество # Культура

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