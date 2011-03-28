Дарья Домрачева, Татьяна Шаракова и Ольга Панарина с триумфом вернулись в Минск

Ночью вернулась биатлонистка Дарья Домрачева. На заключительном этапе кубка мира она завоевала три медали и получила Малый Хрустальный глобус в масс-старте. А буквально несколько часов назад приземлился самолет с женской сборной по велотреку.

Благодаря усилиям Татьяны Шараковой и Ольги Панариной, которые завоевали две золотые и одну серебряную медали, наша команда вошла в тройку мировых лидеров.

В одной руке – цветы, в другой – главная награда в сезоне. 24-летняя Домрачева с трудом удерживает хрустальный трофей.

А вот удержаться на пьедестале за последние четыре месяца девушке удалось целых 11 раз. Даже спустя неделю после своей главной победы в Норвегии впечатлений у белоруски хватило бы сразу на две золотые медали.

Дарья Домрачева, победитель Кубка мира по биатлону в масс-старте:

Очень приятно, что все-таки поставила такую хорошую точку в этом сезоне. Золотую.

В столичном аэропорту Дашу встретили представители спортивной федерации и журналисты. Поздравления от друзей и родных в этот раз ждали девушку дома. Впрочем, внимание болельщиков для спортсменки важнее любых подарков.

Дарья Домрачева, победитель Кубка мира по биатлону в масс-старте:

Белорусские болельщики присутствовали и там – мы не ожидали их увидеть. Хочется, чтобы белорусских флагов на трибунах появлялось все больше и больше.

Бежать за «золотом» под крики белорусских болельщиков Домрачевой, конечно, не впервой, однако этот раз стал особенным. Только после финиша спортсменка узнала, что гналась не только за очередной медалью, но и за главной победой в сезоне.

О том, что такие высоты даются непросто, знают не только стреляющие лыжники. Несколько часов назад в Минск вернулись еще две белорусские спортсменки. И тоже не с пустыми руками.

Год назад велосипедисток Ольгу Панарину и Татьяну Шаракову уже встречали с медалями чемпионата мира. Тогда это были три бронзовые награды. В этот раз количество осталось прежним, а вот качество подросло. Только в первый день мирового первенства в голландском Апелдорне белоруски завоевали сразу два золота.

Татьяна Шаракова, чемпионка мира по велоспорту на треке:

Были эмоции, небольшая истерика. Но все нормально.

За час до прилета спортсменок в аэропорту собрались более десятка человек, чтобы лично поприветствовать девушек. И пускай на велотреке они так ни разу и не встретились, к журналистам решили выйти одной командой.

Ольга Панарина, чемпионка мира по велоспорту на треке:

К этому идешь каждый день, каждую минуту, секунду. И вкладываешь все, что у тебя есть.

Как прямая репетиция Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. А стало быть, и надежды на них у наших спортсменок самые что ни наесть чемпионские.