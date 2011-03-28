Землетрясение в Японии: открыт счет, на который каждый может перечислить денежные средства в пользу пострадавших

Поисковые работы в пострадавших населенных пунктах еще ведутся. И, по-видимому, они далеки от завершения. Эксперты подсчитывают прямой ущерб от стихии. По оценкам экономистов на восстановление потребуется более 180 миллиардов долларов.

Во всем мире откликнулись на японскую беду и уже ведутся денежные сборы для пострадавших. В Минске также организовали сбор средств для японского города-побратима Сендай. Открыты благотворительные счета, на которые каждый может перечислить денежные средства в пользу пострадавших, их семей и близких, а также на восстановительные работы в городе.

Валентина Ковалевская, начальник отдела протокола зарубежных связей Мингорисполкома:

Город-побратим Сендай, который как раз находится в эпицентре этих событий, наиболее пострадал от природных катаклизмов. По информации, полученной нами из мэрии Сендая, там открыт благотворительный счет, на который каждый желающий минчанин может перечислить ту сумму денег, которую посчитает нужным и возможным для выражения своего сочувствия. Номер счета можно узнать на сайте Мингорисполкома.

Белорусское общество Красного креста также организовало акцию в помощь пострадавшим от стихийного бедствия японцам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Она началась сразу после информации о случившемся.

На сегодняшний день волонтерами уже собрано около 70 миллионов белорусских рублей. Первые средства планируется отправить в Японию уже первого апреля. Для желающих помочь в разных точках Беларуси установлено более 300 копилок Красного креста.

Виктор Колбанов, генеральный секретарь белорусского общества Красного креста:

Население начало реагировать на наш призыв. Каждый день поступало 10-15 миллионов.