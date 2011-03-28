В Витебске продолжаются поиски пропавших 24 марта второклассников

Школьники ушли погулять после школы в минувший четверг. С тех пор детей не видели. Оба ребенка из благополучных семей. Ребята жили недалеко от реки Западная Двина. Рассматривается версия несчастного случая. Водолазы не прекращают работу. К поискам подключилась и авиация.

После школы ребята забежали домой и отпросились погулять. Николай Филиппович живет по соседству. Он заметил, что мальчики пошли в сторону реки.

Николай Корунный, свидетель:

Залаяла собака. К окну подошел посмотреть. Смотрю, ребенок прошел один, я даже не придал значения. Потом отвернулся, смотрю: второй.

Возможно, ребята решили покататься на льдине. Несчастный случай на реке – одна из версий следствия. Водолазы тщательно обследуют Двину. Погружаются до семи метров. Лед тает на глазах – спасатели работают с риском для жизни.

Евгений Нарубин, специалист витебской водолазно-спасательной службы ОСВОД:

Уже опасно выходить на лед. И водолазы работают в сложных условиях, сильное течение.

Четверо суток водолазы вели поиски под водой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сегодня поисковая операция продолжилась в небе. С воздуха все как на ладони. Самое главное – обследовать реку и прилегающие лесные массивы.

Чтобы не просмотреть пропавших, вертолет летит низко и с небольшой скоростью. Сделав несколько кругов над городом и окрестностями, крылатая машина возвращается. Второй облет не принес результатов. Но поиски продолжаются. Военные прочесывают лес.

Александр Чернявский, начальник Железнодорожного РОВД Витебска:

Обследованы все предприятия, которые находятся в районе исчезновения малышей, обследованы чердаки, подвалы, дома, заброшенные здания, сама территория реки Западная Двина.

Фотографии пропавших детей повсюду: на остановках, в транспорте, магазинах. В милицию уже поступало несколько сообщений. Мальчиков якобы видели в разных концах города. Но эта информация не подтвердилась.

Сегодня напечатали и цветные фото ребят. Они есть у каждого милицейского наряда.

Родственники мальчиков с берега со слезами на глазах наблюдают за работой водолазов. В поисках детей они сами обошли все вокруг. На призыв о помощи в Интернете откликнулись и добровольцы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Радиус поисков постоянно расширяется. Остается верить, что дети найдутся.