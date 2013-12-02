Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси. Ожидается скорость ветра до 20 м/с

Новости Беларуси. Штормовое предупреждение! Цвет декабрьской погоды пока остается неизменным – оранжевым. Именно такому уровню опасности соответствует характер начинающейся календарной зимы. По данным синоптиков, 2 декабря в Беларуси будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный снег, временами мокрый, местами образуется метель. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.

Во многих районах страны ожидается сильный ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от минус 4 до 2 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.