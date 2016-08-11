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Международные учения по ликвидации последствий условного урагана проходят в Витебской области

11 августа 2016 13:29
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Новости Беларуси. В Витебской области проходят международные учения по ликвидации последствий условного урагана. По легенде, прошелся он по территории Городокского района. К устранению завалов подключились работники лесхозов и МЧС. А за восстановление электричества боролись энергетики.

На помощь местным специалистам пришли коллеги из Шумилино, Полоцка, Витебска, Могилева и даже нескольких российских городов. Специалисты из двух стран смогли слаженно и быстро справиться с последствиями чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сивак, первый заместитель генерального директора - главный инженер государственного объединения «Белэнерго»:
В последнее время как-то участились стихийные явления, поэтому мы должны быть готовы к максимально быстрому устранению того, что поломалось, вышло из строя. А для того, чтобы делать это быстро, нужно быть тренированным.

# общество # МЧС Беларуси # Александр Сивак

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