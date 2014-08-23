Международные соревнования косцов стартовали в биологическом заказнике «Споровский» в Брестской области

Новости Беларуси. В биологическом заказнике «Споровский», что в Брестской области, в эти дни непривычно шумно. Там начались международные соревнования косцов. Турнир, можно сказать, экологический, поскольку его участники, демонстрируя свое мастерство, оказывают заказнику ощутимую помощь. Причем в интернациональной команде профессионалов за победу борется и представительница слабого пола. Так что мужчинам откосить от работы не получится. А лучшего определят почти по олимпийскому принципу – быстрее, дальше и чище. И тут у каждого свой секрет успеха.

Николай Васильевич – косарь с опытом. Вспоминает, что в поле с дедом выходил лет с пяти. С тех пор косит практически ежедневно. Сейчас ему 67, но его выносливости и сноровке многие могут только позавидовать. Говорит, у каждого косаря свои секреты мастерства. И уже на финише, спустя всего 8 минут после старта, раскрывает некоторые тайны старинных знаний.

Николай Занегин, участник соревнований:

Прижимай, чтобы она шла горизонтально земле, не давать ей ни туда, ни сюда. Если так, то будет захват этих «хохлов». Не прокосишь никогда.

В том, что главное правильно подготовить к работе косу, уверен и Александр Левкович. Мастеров его ремесла в селах сегодня можно пересчитать буквально по пальцам.

Александр Левкович, участник соревнований:

Косу всегда отбивают молотком на «бабке». Всегда, испокон веков, наши деды, отцы так делали. И нам передали. Берется молоточек и «оттягивается». Это мне передалось от деда, от отца.

Соревнования косцов в Споровском заказнике появились девять лет назад – идею подсказала сама жизнь. Здесь столкнулись с неожиданной проблемой: впервые за несколько веков стало некому косить болотные травы.

Владимир Цалко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Есть заказники, в частности, Споровский заповедник, который необходимо обкашивать, выкашивать, чтобы здесь разводилась живность, в последующем птицы появлялись. Чтобы не зарастала эта территория.

В 2014 году национальный чемпионат «Споровские сенокосы» впервые прошел в формате европейского первенства. Молодецкую удаль демонстрировали участники из 26 команд из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Дмитрий Тихонов, участник соревнований:

Каждая природа – свои травы, особенности. Эта трава с нашей схожа, прошлогодняя трава дает о себе знать – нелегко идет коса.

На исконно мужское занятие посягнула и представительница слабого пола. Наталье всего 18. Она выросла в Беловежской пуще и к тяжелому сельскому труду приучена с самого детства. С тем, что косить – не женское дело, девушка готова поспорить. Причем не словом, а мастерски скошенным полем.

Наталья Явтошук, участница соревнований:

Дедушка обучил такому ремеслу, как косьба. Трепетное отношение к этой культуре, чтобы показать, что это очень красиво.

Единственный в нашей стране чемпионат косцов уже успел стать значимым событием для Беларуси. Задуманный однажды как разовое мероприятие он перерос в ежегодное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.