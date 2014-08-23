Ягуар по кличке Яго, купленный у Белгосцирка, пополнил Витебский зоопарк

Новости Беларуси. Пополнение в Витебском зоопарке. На этот раз на постоянное место жительства прибыл ягуар. Самцу по кличке Яго полтора года. Его купили у Белгосцирка. После непродолжительного карантина грациозный хищник предстал перед посетителями.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Великолепно лазит по деревьям, то есть практически все верхние точки вольера ему доступны. Очень большая просьба к людям: не надо его кормить, не голодает он. Тем более он не есть огурцы, яблоки, батоны. Он не ест этого.

Кстати, в сутки ягуар съедает 5 килограммов говядины. Лев, для сравнения, 9. Если не будет сильных морозов, ягуаром можно будет любоваться круглый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.