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30 августа - школьные линейки в Минске. Учебные заведения готовы принять школьников и студентов?

23 августа 2014 15:54
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Новости Беларуси. 30 августа прозвенит первый звонок в столичных школах. За парты сядут почти 165 тысяч школьников. Из них 12 тысяч - первоклассники. На первый урок под названием «Я - минчанин» к ребятам придут представители Мингорисполкома, ветераны Великой Отечественной войны и почетные горожане.

Приготовления на финишной прямой. Паспорта готовности получили почти все столичные школы.

А многие вчерашние 9-классники обзавелись путевками в жизнь и продолжат обучение в колледжах. Итоги вступительной кампании и готовность к новому учебному году ведущий программы «Большой город» на СТВ обсудил с Михаилом Мирончиком, председателем комитета по образованию Мингорисполкома.   

# общество # Образование в Беларуси # Михаил Мирончик

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