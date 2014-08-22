Проспект Машерова в Минске уплотняется. Жители домов № 42 и № 48 выступают против вырубки деревьев

Новости Беларуси. Проспект Машерова уплотняется: здесь появится новый торгово-административный центр. Правда, жителям района не нравится, что комплекс вырастет на месте полюбившихся им лип и кленов.

Деревья в сквере между домами 42 и 48 по проспекту Машерова спилили больше двух недель назад под площадку для строительства торгово-административного здания с паркингом, а страсти только набирают ход.

Михаил Фейман:

Если вы сейчас проедете, то не найдете ни одного места, где был бы зеленый оазис. Это было одно место.

Беспокойство местных жителей понять можно. Вместо небольшого сквера под окнами теперь большая стройка. Да и само место с любопытной историей. Здесь раньше стоял дом с конспиративной квартирой героя-подпольщика Второй мировой войны Ивана Козлова.

Светлана Чекановская:

Вот лежит камень, посвященный нашему Козлову, герою, который принимал на конспиративной квартире партизан. Который до войны садил эти прекрасные деревья.

Представляли ли сами деревья историческую ценность, конечно же, вопрос. Однако местных жителей больше волнует то, что с ними не посоветовались. И ссылаются на закон.

Владимир Левинсон:

Почему, как это положено по законодательству, не было проведено общественное обсуждение предполагаемого нового капитального строительства на внутридворовой территории жилых домов? Почему никто не поинтересовался у жителей ближайших домов их мнением и пожеланиями в отношении нового строительства?

Общественное обсуждение подобных проектов законом, действительно, предусмотрено. Правда, совсем недавно. А вот история со сквером по проспекту Машерова, который тогда носил еще другое название, началась больше 10 лет назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Осипов, начальник управления архитектуры и организации проектных работ комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Акт выбора был подписан в 2003 году. На момент размещения не было жестких требований о необходимости проведения общественного обсуждения. Вопросы согласования и проектирования объекта затянулись, это было связано с корректировкой документации. И только сейчас, в 2014 году, они вышли на стройплощадку.

Татьяна Денискевич, заместитель главы администрации Советского района:

Этот объект размещается в соответствии с генпланом города, в общественной зоне по проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу. Предусмотрен снос деревьев и перенос двух металлических гаражей. Если получены все положительные заключения, у меня нет оснований говорить, что есть какая-то угроза.

Аргументы местных жителей понятны, равно как и интересы двухмиллионного города. Минск, конечно, не резиновый. Но жизнь в центре мегаполиса далеко не всегда предполагает оазис под окном.

Деревья, конечно, никогда не лишние. Но и парковок вдоль оживленных проспектов много не бывает. А дальше – поиск компромиссов. Остается надеяться, что хозяин нового здания, которое вот-вот начнут строить, не забудет украсить двор молодыми деревьями.