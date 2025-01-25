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Международные независимые наблюдатели посетили музей Великой Отечественной

25 января 2025 14:10
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Белорусская электоральная кампания очень профессионально организована, а выборы такие же демократичные, как и в других странах. Такое заявление сделали международные независимые наблюдатели из Чехии и Словакии. Пользуясь случаем, в свободное от мониторинга голосования время они посетили музей Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные независимые наблюдатели посетили музей Великой Отечественной-2

Уже давно в странах ЕС не прекращаются потуги перечеркнуть советские подвиги, в числе которых, к слову, и освобождение Чехословакии. Основную заслугу в общей победе хотят приписать США, попутно оскверняя памятники наших советских героев. Но что на попытку переписать прошлое, что на стремление покуситься на настоящее ответ экспертов единодушен.

Международные независимые наблюдатели посетили музей Великой Отечественной-4

Йозеф Хрдличка, международный независимый наблюдатель (Словакия):
Я очень рад, что белорусский и русский народы защищают историческую правду, потому что в странах ЕС и на Западе фальсификация истории. В Словакии и Чехии мы знаем, кто победил во Второй мировой войне, это народы Советского Союза, не американцы. 

Должен сказать, что я уже участвовал в выборах как международный наблюдатель в Сирии, хорошо знаю систему выборов в странах ЕС и Словакии, откуда я. Думаю, что выборы в Беларуси такие же демократические, как и в других странах. Подготовка для меня очень профессиональная.

# Выборы в Беларуси # Международное сотрудничество

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