Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика

Новости Беларуси. Масштабная демонстрация инновационного промышленного оборудования, продукции и материалов. В Минске двери для посетителей распахнул «ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Масштабная демонстрация инновационного промышленного оборудования, продукции и материалов. В Минске двери для посетителей распахнул «ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2023 году в международной выставке технологий и инноваций участвуют более 100 организаций из Беларуси и России. На стендах – многочисленные научно-технические разработки, которые уже удалось реализовать в готовый продукт. Здесь и роботы-сварщики, и лазерное оборудование для резки, и визуальный проектировщик в виртуальной реальности.
Среди отраслей преобладают машиностроение и легкая промышленность. В рамках деловой программы участники выставки обсудят возможности партнерства и интеграции для повышения эффективности производств и качества продукции.
Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Этот продукт, который будет рожден по результатам выставки нашими предприятиями, предприятиями в том числе других стран, участвующих в выставке, будет составлять достойную конкуренцию тем продуктам, которые сегодня присутствуют на мировом рынке. Потому что конкурентоспособность продукции Республики Беларусь, Российской Федерации и кооперационной продукции, которая в результате будет производиться, достаточно высокого уровня.
На полях выставки запланировано немало тематических мероприятий. Среди них форум по цифровой трансформации реального сектора экономики, многочисленные выставки и деловые программы.