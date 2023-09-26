Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика

Новости Беларуси. Масштабная демонстрация инновационного промышленного оборудования, продукции и материалов. В Минске двери для посетителей распахнул «ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году в международной выставке технологий и инноваций участвуют более 100 организаций из Беларуси и России. На стендах – многочисленные научно-технические разработки, которые уже удалось реализовать в готовый продукт. Здесь и роботы-сварщики, и лазерное оборудование для резки, и визуальный проектировщик в виртуальной реальности.

Среди отраслей преобладают машиностроение и легкая промышленность. В рамках деловой программы участники выставки обсудят возможности партнерства и интеграции для повышения эффективности производств и качества продукции.