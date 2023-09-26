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Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика

26 сентября 2023 13:41
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Новости Беларуси. Масштабная демонстрация инновационного промышленного оборудования, продукции и материалов. В Минске двери для посетителей распахнул «ТехИнноПром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика-1

В 2023 году в международной выставке технологий и инноваций участвуют более 100 организаций из Беларуси и России. На стендах – многочисленные научно-технические разработки, которые уже удалось реализовать в готовый продукт. Здесь и роботы-сварщики, и лазерное оборудование для резки, и визуальный проектировщик в виртуальной реальности.

Среди отраслей преобладают машиностроение и легкая промышленность. В рамках деловой программы участники выставки обсудят возможности партнерства и интеграции для повышения эффективности производств и качества продукции.

Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика-4

Валентин Татарицкий, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Этот продукт, который будет рожден по результатам выставки нашими предприятиями, предприятиями в том числе других стран, участвующих в выставке, будет составлять достойную конкуренцию тем продуктам, которые сегодня присутствуют на мировом рынке. Потому что конкурентоспособность продукции Республики Беларусь, Российской Федерации и кооперационной продукции, которая в результате будет производиться, достаточно высокого уровня.

Международная выставка технологий в промышленности стартовала в Минске. Можно посмотреть даже на робота-сварщика-7

На полях выставки запланировано немало тематических мероприятий. Среди них форум по цифровой трансформации реального сектора экономики, многочисленные выставки и деловые программы.

# Выставки в Минске # общество # Валентин Татарицкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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