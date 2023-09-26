Белорусские нефтяники первыми в СНГ применили передовую технологию добычи чёрного золота

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники первыми в СНГ применили передовую технологию Zipper Frac. Метод опробовали при разрыве пласта на Речицком месторождении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его особенность в том, что операции проводят последовательно в двух горизонтальных стволах скважин, расположенных параллельно друг другу. Площадь растрескивания пласта увеличивается, а с ним и эффективность освоения запасов. Процесс скрупулезный, для его проведения нужны специалисты высокой квалификации и четкая логистика, при которой на объекте задействовано сразу несколько служб и подразделений. Это позволяет ускорить время выполнения работ и, как следствие, сокращает себестоимость.

Денис Воробьев, заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть»:

За 13 дней выполнено 52 стадии ГРП. Это кратно выше, чем когда мы проводили работы на одиночных объектах. И объем жидкости, который мы сегодня закачали в скважины, – 37 тысяч кубов жидкости в две скважины было закачано и порядка 4 600 тонн расклинивающего компонента. Каждая скважина стимулируется, и тем самым создается дополнительная сеть трещин, которая в будущем нам позволит добывать больший объем нефти.