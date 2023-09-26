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«Люди получили большой практический опыт». Генштаб дал оценку завершившимся комплексным учениям

26 сентября 2023 13:26
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Новости Беларуси. Двустороннее комплексное учение позволило наметить пути совершенствования Вооруженных сил. Такую оценку завершившимся маневрам дал первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люди получили большой практический опыт». Генштаб дал оценку завершившимся комплексным учениям-1

Он лично посетил расположение одного из оперативных объединений, которое было задействовано в мероприятиях. Активная фаза учений вышла на завершающую стадию. Военнослужащие отработали весь комплекс применения сил разведки, огневого поражения, перемещения пункта управления и средств по местности.

«Люди получили большой практический опыт». Генштаб дал оценку завершившимся комплексным учениям-4

Виктор Гулевич, первый заместитель министра обороны Беларуси:
Люди получили большой практический опыт, на практике мы отработали ряд теоретических положений, которые разрабатывали. Наметили дальнейшие пути совершенствования развития вопросов применения разносторонних сил и средств, которые имеются у нас в Вооруженных силах.

Все силы и средства, задействованные в учении, вскоре вернутся в пункты постоянной дислокации. Специалисты проанализируют и дадут оценку маневрам, а успешно реализованные методики внедрят в практику подготовки Вооруженных сил.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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