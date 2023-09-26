«Люди получили большой практический опыт». Генштаб дал оценку завершившимся комплексным учениям

Новости Беларуси. Двустороннее комплексное учение позволило наметить пути совершенствования Вооруженных сил. Такую оценку завершившимся маневрам дал первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он лично посетил расположение одного из оперативных объединений, которое было задействовано в мероприятиях. Активная фаза учений вышла на завершающую стадию. Военнослужащие отработали весь комплекс применения сил разведки, огневого поражения, перемещения пункта управления и средств по местности.

Виктор Гулевич, первый заместитель министра обороны Беларуси:

Люди получили большой практический опыт, на практике мы отработали ряд теоретических положений, которые разрабатывали. Наметили дальнейшие пути совершенствования развития вопросов применения разносторонних сил и средств, которые имеются у нас в Вооруженных силах.

Все силы и средства, задействованные в учении, вскоре вернутся в пункты постоянной дислокации. Специалисты проанализируют и дадут оценку маневрам, а успешно реализованные методики внедрят в практику подготовки Вооруженных сил.