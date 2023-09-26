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«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?

26 сентября 2023 11:59
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Посещаем, конечно. Очень удобно, хорошо. Мы сами, бывает, что-то продаем, потому что я сама живу в сельской местности. Нам удобно, как и продавцу и тому, кто покупает.

«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?-1

Мне не актуально. Я живу одна, поэтому меня ярмарки не так интересуют.

«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?-4

Нужно поддерживать наших ремесленников, поэтому ярмарки тоже обязательны к посещению.

«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?-7

Я считаю, что для народа хорошее дело, особенно когда с плясками, с песнями, так это вообще хорошо.

«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?-10

Я одобряю, что ярмарки проводят. Доступные цены.

«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?-13

Вообще очень удобно, особенно для тех, у кого нет дачи. И дешево, и доступно, и самое вкусное – наше белорусское, честно вам скажу. Самое вкусное!

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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