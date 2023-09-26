«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?

Посещаем, конечно. Очень удобно, хорошо. Мы сами, бывает, что-то продаем, потому что я сама живу в сельской местности. Нам удобно, как и продавцу и тому, кто покупает.
Посещаем, конечно. Очень удобно, хорошо. Мы сами, бывает, что-то продаем, потому что я сама живу в сельской местности. Нам удобно, как и продавцу и тому, кто покупает.
Мне не актуально. Я живу одна, поэтому меня ярмарки не так интересуют.
Нужно поддерживать наших ремесленников, поэтому ярмарки тоже обязательны к посещению.
Я считаю, что для народа хорошее дело, особенно когда с плясками, с песнями, так это вообще хорошо.
Я одобряю, что ярмарки проводят. Доступные цены.
Вообще очень удобно, особенно для тех, у кого нет дачи. И дешево, и доступно, и самое вкусное – наше белорусское, честно вам скажу. Самое вкусное!