«Нужно поддерживать наших ремесленников». Как белорусы относятся к осенним ярмаркам?

Посещаем, конечно. Очень удобно, хорошо. Мы сами, бывает, что-то продаем, потому что я сама живу в сельской местности. Нам удобно, как и продавцу и тому, кто покупает.

Мне не актуально. Я живу одна, поэтому меня ярмарки не так интересуют.

Нужно поддерживать наших ремесленников, поэтому ярмарки тоже обязательны к посещению.

Я считаю, что для народа хорошее дело, особенно когда с плясками, с песнями, так это вообще хорошо.

Я одобряю, что ярмарки проводят. Доступные цены.