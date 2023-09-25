Международная школа прикладной демографии стран СНГ начала работу в Минске

Новости Беларуси. Обмен опытом, приобретение новых знаний и международные контакты. Первая летняя школа по прикладной демографии стран СНГ открылась в БГУ. Проходить обучение будут порядка 20 ребят из вузов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для них организуют лекции, семинары и мастер-классы. Расскажут, как анализировать данные о населении, его составе, расселении людей, прогнозировать социально-экономическое развитие и анализировать его последствия. А опытные педагоги объяснят, как применить эту информацию в области госсектора и бизнеса. Также учащиеся летней школы познакомятся со специальными программами и научатся в них работать. В конце каждого экспертного дня участники представят презентации в рамках Дней демографической культуры и традиций стран СНГ.

Екатерина Антипова, профессор кафедры экономической и социальной географии БГУ, научный руководитель летней школы прикладной демографии:

Ребята как носители этой культуры из первых уст смогут рассказать об уникальных традициях свадеб, заключении брака, семейных праздников и так далее. Поэтому можно сказать, что наша международная школа демографии будет иметь несколько инновационный формат обучения. Это опыт, мастерство, молодая платформа, рождение новых идей и их реализация.

Лилия Чкалова, студентка географического факультета Национального университета Узбекистана:

Здесь очень хорошие специалисты, каждый день у нас будут новые предметы. И учителя – прямо специалисты своего дела, я ожидаю получить много информации. И в обмен про свою страну хотелось бы рассказать, как это у нас происходит и у вас.