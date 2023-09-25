Прямой эфир

Международная школа прикладной демографии стран СНГ начала работу в Минске

25 сентября 2023 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Обмен опытом, приобретение новых знаний и международные контакты. Первая летняя школа по прикладной демографии стран СНГ открылась в БГУ. Проходить обучение будут порядка 20 ребят из вузов Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная школа прикладной демографии стран СНГ начала работу в Минске-1

Для них организуют лекции, семинары и мастер-классы. Расскажут, как анализировать данные о населении, его составе, расселении людей, прогнозировать социально-экономическое развитие и анализировать его последствия. А опытные педагоги объяснят, как применить эту информацию в области госсектора и бизнеса. Также учащиеся летней школы познакомятся со специальными программами и научатся в них работать. В конце каждого экспертного дня участники представят презентации в рамках Дней демографической культуры и традиций стран СНГ.

Международная школа прикладной демографии стран СНГ начала работу в Минске-4

Екатерина Антипова, профессор кафедры экономической и социальной географии БГУ, научный руководитель летней школы прикладной демографии:
Ребята как носители этой культуры из первых уст смогут рассказать об уникальных традициях свадеб, заключении брака, семейных праздников и так далее. Поэтому можно сказать, что наша международная школа демографии будет иметь несколько инновационный формат обучения. Это опыт, мастерство, молодая платформа, рождение новых идей и их реализация.

Международная школа прикладной демографии стран СНГ начала работу в Минске-7

Лилия Чкалова, студентка географического факультета Национального университета Узбекистана:
Здесь очень хорошие специалисты, каждый день у нас будут новые предметы. И учителя – прямо специалисты своего дела, я ожидаю получить много информации. И в обмен про свою страну хотелось бы рассказать, как это у нас происходит и у вас.

Международная школа прикладной демографии стран СНГ начала работу в Минске-10

По итогам обучения студентам вручат сертификаты, а лучшие научные работы наградят дипломами. БГУ – единственный вуз на постсоветском пространстве, в котором готовят специалистов в области геодемографии.

# Международное сотрудничество # общество # Екатерина Антипова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Здесь всегда рады любителям экстрима. Рассказываем о квестах в верёвочном городке
25 сентября 2023 11:17

Здесь всегда рады любителям экстрима. Рассказываем о квестах в верёвочном городке

Здание XIX века. Где находится и чем уникален охотничий домик Паскевича?
25 сентября 2023 11:09

Здание XIX века. Где находится и чем уникален охотничий домик Паскевича?

Посмотреть на животных и уединиться с природой. Где можно провести выходные в Беларуси?
25 сентября 2023 11:05

Посмотреть на животных и уединиться с природой. Где можно провести выходные в Беларуси?