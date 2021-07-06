Максим Рыженков в Брагине: чтобы эта земля дышала, развивалась, создавать здесь надо комфортные условия

Новости Беларуси. Улучшение жилищных условий, качество медицинской помощи и трудоустройство молодых специалистов. С такими вопросами жители Брагинского района обратились 6 июля к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову во время личного приема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Создание комфортных условий для жителей Брагинского района – одна из важных задач, которая стоит перед местной властью и правительством нашей страны. Разработать программу возрождения чернобыльских земель в апреле 2021 года поручил Александр Лукашенко во время визита в Брагин. При этом акцент на качестве жизни людей: создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры, строительство качественного жилья и доступ к современным медицинским услугам. Многое для развития этих территорий делается уже сейчас. Например, в центральной районной больнице планируют открыть новый кабинет КТ и закупить машины скорой помощи.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Если мы хотим, чтобы эта земля дышала, развивалась, была нашей, белорусской – создавать здесь надо комфортные условия для жизни. В рамках этой программы, которую поручил создать Президент, все это будет учтено. Моя задача – посмотреть именно уже по конкретике, какие конкретно проекты инфраструктурные можно в эту программу будет вставить. Потому что, конечно, программа, которую поручил делать Президент, – это не набор неких идей, а это уже будут конкретные поручения: где-то что-то построить, где-то что-то оснастить, где-то какие-то внести изменения в законодательство.