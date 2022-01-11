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Между Минском и Нур-Султаном восстановлено авиасообщение. Когда первый рейс?

11 января 2022 07:43
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Восстановлено авиасообщение между Минском и Нур-Султаном. Рейс Belavia в Казахстан запланирован на вечер 11 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Между Минском и Нур-Султаном восстановлено авиасообщение. Когда первый рейс?-1

Напомним, из-за всем известных событий было закрыто большинство воздушных гаваней в этой стране. После прокатившихся в ряде регионов Казахстана беспорядков ситуацию там удалось взять под контроль. Обстановка в стране обострилась 2 января, когда в Жанаозене начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.  

Сейчас в Казахстане начато более 400 досудебных расследований против участников беспорядков, в том числе по актам терроризма и убийствам.  

# Беларусь-Казахстан # общество # Фотофакт

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