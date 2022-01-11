Между Минском и Нур-Султаном восстановлено авиасообщение. Когда первый рейс?

Восстановлено авиасообщение между Минском и Нур-Султаном. Рейс Belavia в Казахстан запланирован на вечер 11 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, из-за всем известных событий было закрыто большинство воздушных гаваней в этой стране. После прокатившихся в ряде регионов Казахстана беспорядков ситуацию там удалось взять под контроль. Обстановка в стране обострилась 2 января, когда в Жанаозене начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.