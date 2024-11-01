Между Минском и Москвой стартовал дополнительный скоростной поезд – узнали расписание рейсов

Добраться из Минска в Москву и обратно стало еще удобнее. Из-за популярности данного направления было принято решение по линии Союзного государства запустить дополнительный скоростной поезд в праздничные и выходные дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пассажиры такой ход оценили. В первый рейс «Ласточка» отправилась заполненной практически на 100 %.

Раньше в будние дни уже ходили 6-часовые и 16-часовые «Ласточки». Путь этого поезда займет 8 часов. Отправление – поздним утром по выходным и понедельникам – для Минска, и в полдень по пятницам и выходным для Москвы. Приятным нововведением для пассажиров стало и то, что с 1 октября в «Ласточках» можно расплачиваться не только российскими рублями, но и белорусскими. В планах применить эту систему для всех поездов, курсирующих между двумя странами.

«Ласточка» – очень удобный способ передвижения. Мне понравилось то, что седушки удобные, бортпроводники на высшем уровне обслуживают и еда очень вкусная. Я поступила в Московский университет, впервые приехала, просто соскучилась по родителям, родственникам всем.

Количество пассажиров в сообщении между Беларусью и Россией с начала 2024 года составило около двух миллионов человек. В ноябрьские праздники введут еще одно приятное новшество. Запустят 12 дополнительных составов из Минска в Москву и из Минска в Санкт-Петербург.