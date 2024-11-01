Профсоюзному движению Беларуси исполнилось 120 лет

Профсоюзному движению нашей страны 120 лет. Со знаковой датой Федерацию профсоюзов Беларуси поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что ФПБ на современном этапе приняла эстафету по решению самых насущных вопросов трудящихся. «Основываясь на балансе традиций и новаций, по-настоящему народное объединение успешно содействует развитию социального партнерства между государством, работниками и нанимателями», – подчеркнул глава государства в послании.

Федерация профсоюзов Беларуси – самая массовая общественная организация страны. Лучшие ее представители из всех регионов сегодня, 1 ноября, приехали в Минск на торжественное собрание. Во Дворце культуры профсоюзов много говорили об успехах. За последние пять лет по инициативе профсоюзов внесены в трудовое законодательство десятки поправок в интересах людей. Не просто так у молодых специалистов появился специальный налоговый вычет. Практически в 3 раза увеличен размер больничных для молодых работников. Окончательно решен вопрос по выплате пенсий работающим пенсионерам в полном объеме.