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Профсоюзному движению Беларуси исполнилось 120 лет

01 ноября 2024 19:14
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Профсоюзному движению нашей страны 120 лет. Со знаковой датой Федерацию профсоюзов Беларуси поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что ФПБ на современном этапе приняла эстафету по решению самых насущных вопросов трудящихся.

«Основываясь на балансе традиций и новаций, по-настоящему народное объединение успешно содействует развитию социального партнерства между государством, работниками и нанимателями», – подчеркнул глава государства в послании.

Профсоюзному движению Беларуси исполнилось 120 лет-2

Федерация профсоюзов Беларуси – самая массовая общественная организация страны. Лучшие ее представители из всех регионов сегодня, 1 ноября, приехали в Минск на торжественное собрание. Во Дворце культуры профсоюзов много говорили об успехах. За последние пять лет по инициативе профсоюзов внесены в трудовое законодательство десятки поправок в интересах людей. Не просто так у молодых специалистов появился специальный налоговый вычет. Практически в 3 раза увеличен размер больничных для молодых работников. Окончательно решен вопрос по выплате пенсий работающим пенсионерам в полном объеме.

Профсоюзному движению Беларуси исполнилось 120 лет-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
При любом вопросе садимся за стол переговоров и ищем оптимальные решения, которое бы по всем направлениям устраивали, в первую очередь, конечно, человека. И мы находим такие решения в коллективных договорах, в различных нормативно-правовых актах. Это обязательное условие, и буквально недавно было принято решение главой государства, подписан указ, которого долго ждали пенсионеры, – это выплата полной пенсии при условии, если человек будет продолжать работать.

15 отраслевых профсоюзов по всей Беларуси объединяет около 4 миллионов работников. Сегодня им пожелали новых трудовых свершений.

# Федерация профсоюзов Беларуси # Юрий Сенько

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