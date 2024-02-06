Как выглядел белорусский город Столин в XIX веке – фото
350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».
Если бы не современная реклама и магазины, то можно представить себя жителями XIX века! Местечковый колорит и старинная застройка греет душу.
Раньше Комсомольская площадь называлась Рыночной. Здесь шумел старый рынок и были торговые ряды.
Уже в 5 утра все наполнялось запахами домашних колбас, грибов, яблок и различных присмаков. А к обеду оставалось лишь пару неудачников, кто не успел пополнить корзину.
Щедрые застолья или 100 линей? Вот несколько версий, откуда пошло название Столина – читать здесь.