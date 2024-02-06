Как выглядел белорусский город Столин в XIX веке – фото

350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».

Если бы не современная реклама и магазины, то можно представить себя жителями XIX века! Местечковый колорит и старинная застройка греет душу.

Раньше Комсомольская площадь называлась Рыночной. Здесь шумел старый рынок и были торговые ряды.