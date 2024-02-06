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Щедрые застолья или 100 линей? Вот несколько версий, откуда пошло название Столина

06 февраля 2024 10:16
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350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».

Щедрые застолья или 100 линей? Вот несколько версий, откуда пошло название Столина-1

Думаете, название Столин связано с гостеприимством полешуков и щедрыми застольями? На самом деле легенд немало. Самая популярная – вдоль реки Горынь во времена Киевской Руси и Раннего Средневековья располагалось семь городков, в которых княжили 12 братьев. И все вопросы политики решали за одним столом.

Щедрые застолья или 100 линей? Вот несколько версий, откуда пошло название Столина-4

Более сказочная легенда – когда-то возле города было озеро, и однажды рыбаки поймали 100 линей. А еще в переводе с древнеиндийского языка это слово обозначает возвышение. Древний город как раз стоял на высоком берегу.

Анастасия Макеева, корреспондент:
На камне, наверное, неспроста 1555, красивая цифра.

Щедрые застолья или 100 линей? Вот несколько версий, откуда пошло название Столина-7

Денис Чирец, младший научный сотрудник Столинского районного краеведческого музея:
Да, цифра красивая, круглая дата, это официальное упоминание Столина именно в письменных источниках. Оно было упомянуто как местечко Стольно в Писцовой книге Пинского уезда, там происходил пересчет земель волочная помера. Археологи, которые в довоенное время, еще при поляках, перед Второй Мировой войной, а также в послевоенное время проводили здесь большое количество раскопок… Так вот культурный пласт Столина указывает нам на то, что люди здесь проживали, начиная с IX века.

Как выглядел белорусский город Столин в XIX веке – фото (смотреть здесь).

# История # общество

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