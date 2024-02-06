Говорят, что в Столине все здания построены из особого кирпича. Рассказываем, в чём дело

350 километров от столицы – и вы в самом сердце Полесья. В Столин следует приехать, чтобы прогуляться среди колоритных домиков и насладиться красотой парка «Маньковичи», а еще попробовать хрустящих огурчиков, ароматной клюквы и слепить горшочек на счастье с местными гончарами. Зимний тур в программе «Путевка BY».
Щедрые застолья или 100 линей? Вот несколько версий, откуда пошло название Столина – читать здесь.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Говорят, что у вас тут кирпич особенный, из которого дома строят и тоже есть причина в этом.
Денис Чирец, младший научный сотрудник Столинского районного краеведческого музея:
Практически весь Столин построен из кирпича, который у нас здесь и производят. На территории Столинского района есть несколько мест возле деревни Городная, Деревная и Глинка – места, где залегает высококачественная глина. Недалеко от Столина, в рабочем поселке Речица существует комбинат. Там создают этот самый строительный кирпич. Практически весь Столин, особенно современные здания, построены из этого кирпича.
Как выглядел белорусский город Столин в XIX веке – фото (смотреть здесь).