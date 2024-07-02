Мезенцев: в Беларуси и России по-особому относятся к задаче по защите исторической правды

В Беларуси и России по-особому относятся к задаче по защите исторической правды. Об этом сегодня, 2 июля, заявил Дмитрий Мезенцев во время презентации новой книги «Операция «Багратион. Партизаны земли белорусской», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже третье издание в серии «Библиотека Союзного государства» – «Защищая Отечество».

Издание приоткрывает новые страницы истории, рассказывая о подвиге более чем 370 тысяч белорусов, сражавшихся с оккупантами в лесах. В основе – эксклюзивные фотографии, рисунки и боевые листы. Некоторые из документов впервые представлены широкой публике. Создание книги – результат плодотворного сотрудничества архивных сообществ Беларуси и России. Первые экземпляры уже направлены главам государств, что является символом единства нашей исторической памяти.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Владимир Путин и Александр Лукашенко многократно подчеркивали свое уважение к подвигу советского солдата. Сегодня на фоне беспрецедентного хамского отношения к памяти старших поколений, воевавших и победивших нацизм, к нашим памятникам на территории Европы, которые сносятся, и эти люди воюют с мертвыми, зная, что не будет ответа, мы обязаны быть сплоченнее и мудрее.

Уже в ближайшее время книга появится в учебных заведениях Беларуси и России. Это историческое издание важно не только для сохранения памяти о героическом прошлом, но и для понимания ценности свободы и независимости.