Союзы журналистов Беларуси и Болгарии заключили двустороннее соглашение

Двустороннее соглашение о взаимной поддержке на международной арене заключили союзы журналистов Беларуси и Болгарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата подписания документа выбрана не случайно – как символ восстановления исторической справедливости. Как и Беларусь, Болгария – одна из стран, которая противостоит давлению со стороны западной коалиции и не поддерживает санкции против наших журналистов.

На бумаге закрепили договоренности об обмене журналистами и информацией между дружественными СМИ. В планах и взаимное обучение специалистов. Совместная работа Минска и Софии началась с участия в медиаплатформе проекта «Один пояс – один путь». К слову, это крупнейшее в истории человечества объединение представителей СМИ. Уже в белорусской столице гостям показали картины отечественных художников с болгарскими корнями, а также икону Кирилла и Мефодия. Святые равно почитаемы в обеих странах. Это тоже символ совместного прошлого и веры в будущее.

Снежана Тодорова-Федотова, председатель правления Союза болгарских журналистов: Боремся с нажимом Европы – проводить политику, которая не отвечает нашим национальным интересам. Больше 65 % болгар выступают за Россию. Я считаю глубоко несправедливым, что на Западе пытаются навязать иное виденье истории, они хотят переписать ее, против этого выступает наш союз очень долго.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:

Союз болгарских журналистов вопреки давлению защищает памятники воинам рабоче-крестьянской Красной армии, воинам-освободителям, в том числе этническим белорусам, которые освобождали Болгарию, Европу от нацизма. Визит придаст дополнительный импульс нашим отношения, мы рассчитываем, что получим ряд интересных проектов.

Соглашение подписано на пять лет с возможностью его продления. Стоит отметить, что из стран – участниц НАТО, не только жители Болгарии не поддерживают агрессивную политику своих чиновников. Против русофобских настроений выступает большая часть населения Греции и Латвии.