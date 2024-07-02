Прямой эфир

Союзы журналистов Беларуси и Болгарии заключили двустороннее соглашение

02 июля 2024 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Двустороннее соглашение о взаимной поддержке на международной арене заключили союзы журналистов Беларуси и Болгарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дата подписания документа выбрана не случайно – как символ восстановления исторической справедливости. Как и Беларусь, Болгария – одна из стран, которая противостоит давлению со стороны западной коалиции и не поддерживает санкции против наших журналистов.

Союзы журналистов Беларуси и Болгарии заключили двустороннее соглашение-1

На бумаге закрепили договоренности об обмене журналистами и информацией между дружественными СМИ. В планах и взаимное обучение специалистов. Совместная работа Минска и Софии началась с участия в медиаплатформе проекта «Один пояс – один путь». К слову, это крупнейшее в истории человечества объединение представителей СМИ. Уже в белорусской столице гостям показали картины отечественных художников с болгарскими корнями, а также икону Кирилла и Мефодия. Святые равно почитаемы в обеих странах. Это тоже символ совместного прошлого и веры в будущее.

Союзы журналистов Беларуси и Болгарии заключили двустороннее соглашение-4

Снежана Тодорова-Федотова, председатель правления Союза болгарских журналистов:
Боремся с нажимом Европы – проводить политику, которая не отвечает нашим национальным интересам. Больше 65 % болгар выступают за Россию. Я считаю глубоко несправедливым, что на Западе пытаются навязать иное виденье истории, они хотят переписать ее, против этого выступает наш союз очень долго.

Союзы журналистов Беларуси и Болгарии заключили двустороннее соглашение-7

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:
Союз болгарских журналистов вопреки давлению защищает памятники воинам рабоче-крестьянской Красной армии, воинам-освободителям, в том числе этническим белорусам, которые освобождали Болгарию, Европу от нацизма. Визит придаст дополнительный импульс нашим отношения, мы рассчитываем, что получим ряд интересных проектов.

Соглашение подписано на пять лет с возможностью его продления. Стоит отметить, что из стран – участниц НАТО, не только жители Болгарии не поддерживают агрессивную политику своих чиновников. Против русофобских настроений выступает большая часть населения Греции и Латвии.

# Беларусь-Болгария # общество # Андрей Кривошеев

Другие новости рубрики

Все новости
Пассажиры БЖД смогут смотреть лучшие белорусские фильмы во время путешествия
02 июля 2024 18:54

Пассажиры БЖД смогут смотреть лучшие белорусские фильмы во время путешествия

Лукашенко: использовать миграционные потоки против нас не получится!
02 июля 2024 18:49

Лукашенко: использовать миграционные потоки против нас не получится!

Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали
02 июля 2024 18:49

Офицерскому составу Западного оперативного командования вручили юбилейные медали